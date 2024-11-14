42 TUNG ST.連環售出兩伙　套現逾3100萬　兩房平台特色戶1633萬

由太古地產（1972）前「大班」簡基富主理的The Development Studio（TDS），旗下上環單幢樓盤42 TUNG ST.，近日連環售出兩個單位，合共套現3,172.3萬元，當中包括一伙全盤唯一的兩房平台特色單位，以招標形式售出。發展商表示，政策利好下，料將有更多資金流入樓市。



上述成交特色單位處於5樓，屬兩房間隔，實用面積585平方呎連363平方呎平台，透過招標形式以1,539.3萬元售出，呎價26,313元。

另一成交單位處於8樓，同屬兩房間隔，實用面積585平方呎，透過價單形式以1,633萬成交，呎價27,915元。

The Development Studio創辦人兼主席簡基富（Keith Kerr），亦是太古前大班。（資料圖片）

發展商：料更多資金將流入樓市

The Development Studio投資部主管鄭冠麒表示，美國9月啟動減息周期，香港多間銀行兩度跟隨美國減息，累計減0.5厘。同時，上月發表的施政報告容許投資移民購買逾5,000萬元豪宅，直接為豪宅市場注入動力，吸引更多資金留意本港樓市，尤其市區物業更成為準買家目標。

全盤僅13伙

42 TUNG ST.全盤13伙，標準分層單位涉9個，兩房間隔，單位實用面積585平方呎。另有4伙複式戶，三房兩套房間隔，實用面積1,157平方，兩房及三房單位各設一伙平台特色戶。關鍵日期為2022年9月30日。