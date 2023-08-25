上環42 TUNG ST.推出3年首錄成交　高層兩房呎價達4.1萬

由太古前「大班」簡基富主理的The Development Studio（TDS），旗下上環單幢樓盤42 TUNG ST.於2021年以招標形式推出8伙單位，今日（25日）首次錄得成交，一伙單層單位以2423.8萬元沽出，呎價41,432元。



根據成交記錄冊顯示，成交單位為15樓單層單位，實用面積585平方呎，屬兩房間隔。據了解，該單位為曾兩次修改價單，單位最初定價為2,527.8萬元，及後加價至2,651萬元，直至本周一（21日）又下調定價3.8%至2,551.4萬元，單位終獲承接。扣除折扣優惠後，折實成交價為2,423.8萬元，折合呎價41,432元。是次成交為項目推售以來首宗。

首批8伙 平均呎價逾3.5萬

項目2021年推出首批8伙，一律為實用面積585平方呎的標準兩房單位，價單售價介乎2,137.8萬至2,527.8萬元，呎價約36,544至43,210元，扣除最高10%的樓價優惠後，折實售價1,924萬至2,275萬元，呎價32,889 至38,889元。入場單位為6樓單位，折實售1,924萬元，呎價32,889元。

另外，項目又推出5伙特色戶，擬招標發售，其中一伙位於5樓，實用面積585平方呎，設有346平方呎平台。其餘4伙則分布16樓至19樓的複式戶，每伙面積均為1,157平方呎。