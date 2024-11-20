宏安101 Kings Road加推26伙　入場601.9萬　周六盡推價單157伙

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road昨日（19日）第四度加推，當中最新一張第5號價單涉及26伙，折實平均呎價25,761元，折實入場601.9萬元起。發展商表示，周六盡推價單第1號至第5號共157伙，暫收1,200個認購意向登記，超購6.6倍。



暫收1200票 超購6.6倍

第5號價單涉及26伙，戶型涵蓋一房至兩房梗廚單位，實用面積244平方呎至434平方呎，當中一房佔8伙一房、兩房佔18伙，折實售價由601.9萬至1,187.3萬元，折實呎價由23,216至27,357元。

周六盡推價單157伙

周六盡推價單第1號至第5號共157伙，實用面積244平方呎至434平方呎，折實售價由488萬至1,187.3萬元，折實呎價由18,626至27,357元。

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road。

發展商指樓面地價低於1.5萬

項目位於英皇道101號及111號，佔地約12,695平方呎，前身為炮台山英皇道101號商廈全幢，前稱成報大廈，宏安於2020年夥拍旭輝控股（0884）購入，成交價高達18.8億元。

其後，宏安與荷蘭資產管理公司APG匯集基金合作進行住宅重建，發展商曾指，每呎樓面地價不高於1.5萬元，總投資額超過29億元。