長和董事總經理黎啟明入市！4650萬買松柏新邨四房　呎價低過2萬

美國再度減息，吸引名人入市。東半山松柏新邨一伙四房單位，新近以4,650萬元連車位沽出，呎價19,678元，屬近年低位。據悉，新買家為長和聯席董事總經理黎啟明。



市場消息指，上述單位為松柏新邨D座高層1室，實用面積2,363平方呎，四房間隔，望跑馬地景及維港景色。單位最初叫價5,550萬元連車位放盤，近日獲新買家洽詢，經議價後以4,650萬元沽出，累減900萬元或16%，折合呎價19,678元。

↓↓松柏新邨D座高層1室↓↓

長和董事總經理黎啟明公司名義低價入市

資料顯示，新買家以「泛新有限公司」名義登記，董事包括黎啟明及黎胡玉芳，料為長和聯席董事總經理入市。另外，是次單位成交呎價亦創屋苑近3年新低。

原業主於2004年以1,970萬元連車位買入，持貨20年轉手，帳面獲利2,680萬元，單位升值1.36倍。

松柏新邨。(香港01記者攝)

黎啟明今年升職接任聯席董事總經理

黎啟明早於1994年起擔任屈臣氏集團之財務董事兼營運總監、亦曾任職海逸酒店董事總經理，以及和黃執行董事等。今年4月，有「打工皇帝」之稱的霍建寧升任長和副主席，而黎啟明及陸法蘭則接任霍建寧的聯席董事總經理一職。