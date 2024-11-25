十大屋苑周末6宗成交持平　太古城、康怡及海怡零成交

十大屋苑本周末錄得6宗成交，按周持平，當中有6個屋苑「零成交」。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場現時好淡因素爭持，一方面減息帶來利好，但另一方面地緣政局緊張升溫，未來形勢充滿變數，最近金融市場亦波動，令買家入市態度變得審慎，加上年尾發展商加快出擊，本周末港島東及洪水橋新盤首輪銷售均錄得理想銷情，搶去不少購買力，令二手市況受壓，交投平靜。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島均未錄得買賣成交。中原表示，減息後業主態度轉硬，筍盤減少，雖然買家入市意欲有所增加，但只吼平價盤，不會追價，導致買賣出現拉鋸。海怡半島本周末未有錄得成交。

該行又表示，最近地緣政局轉趨緊張，港股亦回落，買家入市態度轉趨審慎，加上二手筍盤陸續消化，北角新盤本周末進行首輪發售，搶去部份購買力，二手市場氣氛回落。本周末太古城睇樓氣氛平靜，未有錄得成交。

三大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島均未錄得買賣成交。

九龍區方面，麗港城打破5個周末零成交悶局，本周末錄得1宗成交，為4座低層F室，實用面積517平方呎，採兩房間隔，510萬元易手，折合實用呎價9,865元。原業主於2021年2月以680萬元買人單位，持貨3年，賬面蝕170萬元，單位貶值25%。

黃埔花園本周末錄得2宗成交，按周減少1宗或33.3%，平均實用呎價11,741元，按周亦回落7.1%。新成交包括3期2座低層F室，實用面積681平方呎，三房套房間隔，818萬元沽出，折合實用呎價12,012元。

黃埔花園

新界區方面，天水圍嘉湖山莊本月錄得23宗成交，較上月全月43宗減少約47%。本周末錄得2宗成交，其中，賞湖居4座高層E室，實用面積448平方呎，兩房間隔，以405萬元沽出，實用呎價9,040元，為本月唯一一宗造價突破400萬元的兩房單位成交。原業主於2011年3月以183.8萬元買人單位，持貨13年，賬面賺221.2萬元，單位升值1.2倍。

嘉湖山莊。

東涌映灣園本周末錄得1宗成交，為1座低層G室，實用面積784平方呎，三房套房連儲物房間隔，向西北，享泳池內園景，原業主於今年7月以720萬元放盤，本月減至695萬元，新近以670萬元沽出，累減50萬元或7%，折合實用呎價低見8546元，屬映灣園第一期自2016年2月後逾8年的呎價新低。

原業主於2010年8月以355萬元買人單位，持貨14年，賬面賺315萬元，單位升值89%。