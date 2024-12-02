曼翹一房劈價貨694.8萬沽　不提供任何折扣　較3年前劈逾23%

桂洪集團旗下紅磡馬頭圍道曼翹自3年前進行銷售後，項目今年9月將4伙餘貨定價調低34.4%至40.9%不等，變相減價20%至28%。據資料顯示，項目有一伙一房劈價貨今日（12月2日）以694.8萬元沽出，較3年前賣平逾207萬元。



據成交紀錄冊顯示，是次成交為曼翹28樓C室，實用面積333平方呎，屬一房間隔，單位以694.8萬元沽出，呎價20,865元，買家成交期120日。

較3年前賣平逾207萬元

值得留意的是，上述單位於9月曾修改價單，將原先價單售價1,100.5萬元，下調36.9%至694.8萬元，並不提供任何折扣。不過參考2021年9月的價單價錢為1100.5萬元，發展商有提供最多18%折扣優惠，折實售價為902.4萬元。

換言之，是次單位最新成交價，較3年前賣平逾207萬元或23%。

桂洪集團旗下紅磡曼翹

曼翹9月更新價單 餘貨四伙減價20%至28%

資料顯示，曼翹項目今年9月更新價單，除了取消項目所有樓價折扣外，亦將4伙21樓E室、23樓D室、28樓B室及28樓C室餘貨定價調低34.4%至40.9%不等，變相減價20%至28%。

項目位於紅磡馬頭圍道及佛光街交界，合共提供130伙，僅提供開放式及一房戶型項目於2021年9月進行首輪銷售，盡推全盤130伙單位，並於即日沽出128伙，其後於同年12月暫停銷售。