嘉湖山莊錄短炒！投資者480萬沽貨 買入3個月轉手即賺38萬
撰文：李明珠
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市況回暖，市場屢錄短炒獲利個案。藍籌屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，一伙三房單位最新以480萬元沽出，呎價8,743元。原業主於今年9月買入，持貨僅3個月，帳面獲利38萬元，賺幅約9%。
祥益地產高級經理謝利官表示，該單位為嘉湖山莊樂湖居12座中層H室，實用面積549平方呎，屬三房間隔。原業主為投資者，於今年9月購入單位後隨即叫價495萬元放盤。放盤3個月後，近日獲新買家洽詢並議價以480萬元承接，折合呎價8,743元。
買入3個月帳賺38萬
資料顯示，屋苑近期平均成交呎價為8,149元，是次單位呎價較近期市價高出約7%。
原業主於今年9月以442萬元購入上址，持貨約3個月，帳面快速獲利38萬元，單位期內升值9%。
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