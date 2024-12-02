將軍澳新都城兩房598萬沽　放盤一周減22萬　一年貨都要輸87萬

二手市場續以蝕讓為主，將軍澳新都城有兩房新近以598萬元沽出，上手業主放盤一個星期累減終減價22萬元易手， 持貨一年終帳蝕87萬元離場。



美聯物業分行區域經理黃少明表示，是次成交為將軍澳新都城3期2座低層D室，實用面積470平方呎，屬兩房間隔，原業主於10月23日以620萬元叫價放盤，新近以598萬元沽出，呎價12,723元。換言之，單位放盤一個星期累減22萬元或3.5%後沽出。

↓↓新都城3期2座低層D室↓↓

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高估價4.9% 惟帳蝕87萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為570萬元，而恒生估價則為590萬元。即最新成交價較估價高1.4%至4.9%。

至於，原業主於2023年以685萬元購入，持貨一年，是次轉手帳面蝕讓87萬元，單位期內 貶值13%。黃少明續指，新都城本月暫時成交13宗，平均呎價12,921元。