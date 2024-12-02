新世界皇都戲院重建命名「皇都」　涉388伙　4年前48億收購

由新世界發展（0017）收購重建的北角皇都戲院住宅項目，今日（12月2日）正式命名為皇都（STATE PAVILIA），涉及388伙。發展商表示，項目樓書及示範單位預計將於短期內公布，部署於明年初推出。



提供388伙 部署明年初推出

項目提供388伙單位，戶型涵蓋一房至四房，當中四房及三房戶型計畫以招標形式推出。而項目的樓書及示範單位預計將於短期內公布，部署於明年初推出。項目關鍵日期為2026年12月31日。

新世界何家欣（右四）

新世界何家欣：定價將參考超級豪宅

新世界發展營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，項目提供388伙單位，戶型涵蓋一房至四房。當中由於三房及四房單位較為罕有，而且大部分享有維港海景，因此計畫以招標形式推出。項目樓書及示範單位已進入最後階段，將於短時間內公布。項目部署於明年初推出。

何家欣指，項目位處港島核心並為大型綜合地標豪宅，因此定價將參考超級豪宅，相信可以吸引豪宅買家及投資客，對銷情抱有信心。

將獨特「飛拱」天台融入設計

新世界發展營業及市務（特別項目）部助理總經理楊境豪補充，項目由國際級建築團隊精心設計，早於項目前期發展階段已周詳策劃，將皇都戲院獨特的「飛拱」天台融入設計中。

由新世界發展（0017）收購重建的北角皇都戲院住宅項目今日（12月2日）正式命名為皇都（STATE PAVILIA）。

新世界2020年斥47.76億收購皇都戲院

北角皇都戲院於1997年結業，有超過70年歷史，其中戲院大樓更於2017年獲評為一級歷史建築。其後新世界於2020年斥資47.76億元收購整個物業，是香港歷來最高成交價強拍個案。新世界亦宣佈將為戲院部分啟動保育計劃，承諾會復修、保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌。

北角皇都戲院。

重建後總樓面約47.9萬呎、包括住宅及商廈

資料顯示，皇都戲院大廈其後獲屋宇署批出建築圖則，涉及的地盤英皇道277至291號、電廠街2至16號、渣華道4至6D號及熙和街1至17號，總樓面約47.9萬平方呎，可建住宅總樓面約29.6萬平方呎及18.3萬平方呎非住宅樓面。獲批內容包括發展26層及31層高商住大廈及新增一幢樓高18層商廈，同時亦設有5層平台及3層地庫，及有康樂設施。

按47.76億元收購價計算，連同新增的商廈面積，平均樓面呎價約9,970元。