金管局出招｜星之谷：銀行做白武士　助估價不足買家上會

金管局推出特別安排，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求。星之谷行政總裁莊錦輝表示，個別新盤的樓花買家需要上會時或遇到估價不足問題，而是次特別安排令申請8成按揭的買家只需過銀行估價一關，而銀行亦可以透過加息去平衡風險。



莊錦輝解釋，一般申請高成數按揭，需要通過銀行及按保公司估價，而按保公司估價一向都較為謹慎，批出的貸款額未必符合買家預算。而新安排之下，買家只要物色到一間估價較貼近成交價的銀行，就可直接向銀行借取8成按揭，並且可以節省按揭保費。

銀行可透過加息平衡風險

銀行方面，正如金管局所言，部分銀行願意幫助有實際困難的買家。當然，銀行貸款增加亦會承受更多風險，但相信銀行可透過加息去平衡風險。對買家而言，還款額或會增加，但措施同時放寬供款與入息比率上限至6成，有助買家通過銀行審批。

星之谷莊錦輝。

中原按揭：可即時幫助上會有困難的買家

中原按揭董事總經理王美鳳對此則表示歡迎。她表示，相信有關特別安排即時幫助2021年至2023年期間選用建築期付款而現時準備上會的樓花買家，減少因估值下跌而令上會困難及增加首期差額的負擔，減低因上會問題而面臨撻訂之風險。

樓價自2021年高位下跌約27%，而當中於2021年至2023年買入樓花並選用建期的買家，若現時準備申請按揭上會，或因樓價已下跌10%至逾20%而出現估價不足，由於銀行計算按揭成數以樓價及估值之低者為準，當估值下跌，意味實質按揭成數下降，買家需增加首期差額方可上會。

即使估價不足、可因按揭成數提高而無需補付首期差額

而現時金管局容許銀行向有關買家提高按揭成數至8成，以及供款佔入息比率上限提高至6成，有效幫助抵銷因估值不足而令按揭金額下跌的問題，幫助樓花買家面對估值不足仍可基於按揭成數提高而無需補付首期差額順利上會，又或減少首期差額之負擔，避免因手頭資金不足而面臨違約風險。