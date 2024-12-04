金管局出招｜仲量聯行：意識事態將嚴重　大量物業因估價不足撻訂

金管局今日（12月4日）向銀行發出指引，推出一次性特別安排，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求，以便銀行可以靈活地協助於2021至2023年選擇了建築期付款的樓花住宅物業用家完成物業交易。在這項特別安排下，銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成。



金管局指，過去三年，官方住宅樓價從高位下調超過25%，部分購入樓花住宅物業並選擇建築期付款的用家，在申請按揭貸款時，可能遇到物業估價低於成交價的情況，面臨額外籌措首期的困難。



仲量聯行香港主席曾煥平。

仲量聯行曾煥平：大量物業估價不足 意識事態將會嚴重

仲量聯行香港主席曾煥平表示，金管局放寬樓花住宅的最高按揭貸款成數至80%及「供款與入息比率」上限至60%，反映局方意識到未來將有大量因物業估價不足而導致撻訂的個案，事態將會嚴重，決定推出有關政策。

此舉的確有助過去數年以建築期付款方式購入樓花的買家「上會」，減輕部分財政負擔，但同時也存有危機。當買家的收入佔有逾一半均用作供樓開支，需要承擔不少財務風險，尤其現時樓市仍處於下行周期，並非健康的供樓負擔水平。