金管局出招｜建期樓花買家上會借8成　萊坊：購買力勢傾向一手樓

金管局今日（12月4日）向銀行發出指引，推出一次性特別安排，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求，以便銀行可以靈活地協助於2021至2023年選擇了建築期付款的樓花住宅物業用家完成物業交易。在這項特別安排下，銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成。



金管局指，過去三年，官方住宅樓價從高位下調超過25%，部分購入樓花住宅物業並選擇建築期付款的用家，在申請按揭貸款時，可能遇到物業估價低於成交價的情況，面臨額外籌措首期的困難。



萊坊王兆麒：令市場購買力進一步傾向一手樓

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，金管局最新樓花措施會令市場購買力會進一步傾斜一手樓，對一手銷售絕對有幫助。由於市場氣氛由一手樓帶動，預料短期內一手銷售會明顯增加，而樓價會在一手貨尾量回落後開始回升。

他又指，現時至2025年上半年，新盤反應會比二手盤好，發展商為買家提供財務計劃及回贈，變相降低買家入市門檻。

預計明年樓市會比今年好料升5%

王兆麒預計，之前高息口帶來的負面因素會開始逐漸紓緩，但市場需時釋放購買力，吸引更多住宅物業投資者重投地產市場。

另他預計，香港樓價於今年第四季在谷底反覆徘徊，2025年樓市機調會比今年好，預計升5%左右。