嘉里元朗南新盤命名為朗天峰「HAVA」 涉594伙、特色戶最細245呎
撰文：黃祐樺
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由嘉里建設（0683）旗下元朗南元朗十八鄉路39號住宅項目，今日（12月9日）正式命名為朗天峰（HAVA） ，全盤提供594伙。
據發展商公佈資料，朗天峰提供594伙，戶型包括一房、兩房、三房戶，同時設有平台及頂層特色戶。
標準戶型方面，一房佔226伙，實用面積282至311平方呎，兩房戶佔310伙，面積365至446平方呎，三房戶提供21伙，面積則為539平方呎。
特色戶方面，平台特色戶設27伙，實用面積245至502平方呎，而頂層特色戶設10伙，面積則為476至851平方呎。
2022年1.97億元完成補地價
據知，地皮最初由嘉里建設（0683）及萊蒙國際（3688）合作發展，於2022年初以1.97億元完成補地價，每呎樓面補地價約5,400元。權益分布上，嘉里在今次持有90%權益，而餘下10%權益則由萊蒙持有。
不過，萊蒙在今年9月以市場環境嚴峻，以及不適宜進一步投資支持該等物業持續開發為理由，以作價6,188萬元將10%權益出售予嘉里。最終項目變成由嘉里獨資擁有及發展。
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