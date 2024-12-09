周末新盤錄35宗　按周跌45%　洪水橋滙都II連沽11伙、三房戶沽清

年尾發展商放緩推盤步伐，交投量下跌。過去兩日（7至8日）新盤市場錄得35宗成交，較上周的63宗減少45%。當中泛海國際（0129）旗下的洪水橋滙都II，於周末累沽11伙，套現逾5,000萬元。



洪水橋滙都II於周末兩日連沽出11伙，套現逾5,000萬元。最新成交單位第6座7樓A05室，實用面積445平方呎，兩房間隔，成交價437.5萬元，呎價9,831元。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，全盤至今累售532伙，套現約26億元。目前全盤可供銷售的三房戶、第1期一房戶以及第1期的2座單位已率先沽清。

洪水橋滙都II。

啟德DOUBLE COAST I周末沽3伙

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作的啟德DOUBLE COAST I於周末累沽3伙，套現1907.4萬元。當中最高成交單位為第3座20樓C室，兩房間隔，實用面積420平方呎，成交價793.4萬元，折合呎價18,890元。

發展商同日宣佈加推3號價單，提供38伙單位，均位於第3座，戶型涵蓋開放式至三房，折實價由452.3萬至1,362.4萬元，折實呎價由17,068至21,729元。

啟德跑道區。（黃浩謙攝）

佐敦高臨三房3705萬沽、創雙價次高

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨周末錄1伙高價成交。涉及單位為A1座30樓A室，實用面積1,106平方呎，三房間隔，以3,705.1萬元成交，呎價為33,500元，為項目成交價及呎價次高紀錄。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，高臨自今年5月開售以來，累售184伙，佔項目全數單位逾7成，至今銷售金額已突破15億元。