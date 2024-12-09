十大屋苑周末成交15宗　按周反彈1.1倍　重返3個月前高位

十大屋苑本周末錄得15宗成交，按周反彈1.1倍，重上雙位數水平，回到12周前 (即3個月前)的高位，當中零成交屋苑收窄至3個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期一手市場未有全新盤推售，購買力回流二手市場，臨近年尾，業主願意讓步擴大議價空間，市場以用家為主，遇筍盤亦願意入市。此外，市場預期本月美國將再次減息，供平過租因素進一步增強買家入市信心，故趁年底前加快入市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，三大指標屋苑只有康怡花園錄得成交，並連錄5宗。康怡花園本周末連錄5宗成交，包括3宗兩房及2宗三房，帶動本月成交量急增至7宗，已超上月全月的4宗成交。

屋苑上月交投淡靜，加上臨近年尾，節日假期將至，最近不少業主擴大議價空間，帶動交投量回升，造價普遍較上月回落。周末成交包括D座中層5室，實用面積596平方呎，3房間隔，以600萬元沽出，實用呎價10067元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，臨近年底，交投氣氛逐漸回落。黃埔花園本月暫錄得4宗成交，本周末成交佔2宗，其中市場錄得9期9座中層A室成交，實用面積771平方呎，採三房套連工人房間隔，以890萬元易手，折合實用呎價11543元。原業主於2017年10月以1063.8萬元買人單位，持貨7年，是次沽貨賬面蝕173.8萬元或16%離場。

黃埔花園。

新界區方面，沙田第一城本周末錄得1宗成交，為51座中層F室，實用面積284平方呎，兩房間隔，叫價410萬元，原業主屬一手業主，早年以約20萬元買入單位，見買家態度誠懇，加上早年買入價平，所以願意加大減價空間，最終大減35萬元，以375萬元沽出，折合實用呎價13204元。買家為一對上車夫婦，眼見上址罕有低於400萬元，價錢吸引，馬上承接。

沙田第一城。（資料圖片）

映灣園本周末錄得1宗成交，按周無升跌，新成交為7座高層G室，實用面積737平方呎，屬三房套房間隔，享海景，以750萬元易手，折合實用呎價10176元。原業主於2014年8月以599萬元入市，現轉手賬面獲利151萬元，單位10年間升值25%。