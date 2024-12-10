萬科長沙灣連方I現樓特色戶曝光　浴室設計乾濕分離｜多圖

萬科香港旗下長沙灣新盤連方I已屆現樓，日前首度推出頂層及複式連天台特色單位「Skyline Series」以及開放 3個現樓示範單位。



連方I「 Skyline Series」特設6伙頂層及複式連天台特色戶，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎411至547平方呎。

日前開放3個示範單位，包括27樓及28樓B室複式兩房連天台特色戶，實用面積525平方呎，客飯廳與寢區各佔一層，單位門口玄關配備高身貯物櫃，提供充裕的收納空間。

客飯廳長約4.5米、闊約3.1米，採橫廳設計，提高空間使用靈活性，露台連工作平台面積38平方呎，採雙門設計。單位內置私人樓梯，連接3層生活空間，主人房設對流窗，加強通風，空氣更流通。天台面積243平方呎，方正實用，更設有盥洗台，方便栽種及燒烤玩樂。

27樓及28樓B室複式兩房連天台特色戶，實用面積525平方呎，客飯廳與寢區各佔一層。

另一個為天台特色戶27樓A室三房戶，實用面積547平方呎，單位門口玄關配備高身貯物櫃，提供充裕的收納空間。特大客飯廳長約4.4米、闊約3.1米，間隔方正實用。客飯廳外接面積38平方呎的露台連工作平台，露台採雙門設計。

浴室採明廁設計，乾濕分離且功能分隔。單位內置私人樓梯連接天台戶外空間，樓梯轉角處設大面積玻璃窗，設有近500呎天台空間。

餘下一伙為27樓F室一房及多功能房連天台戶，實用面積439平方呎，天台面積394平方呎。