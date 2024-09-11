萬科長沙灣連方 I 獲批入伙紙　設6伙頂層、複式特色戶

萬科香港旗下長沙灣新盤連方 I 今日（11日）公布已取得入伙紙，萬科控股（香港）董事總經理周銘禧表示，目前正積極部署分層單位的交付事宜及現樓銷售部署。另全盤僅6伙的頂層及複式特色戶亦命名為「Skyline Series」。



設6伙頂層及複式特色戶 最大547平方呎

該6伙頂層及複式特色戶涵蓋一房至三房間隔，實用面積411平方呎至547平方呎，層與層之間高度3.5米，其中複式連天台特色戶連三層生活空間。單位內置私人樓梯，部分戶型的樓梯轉角處特設玻璃窗戶。

連方l 涉一幢住宅大廈 設158伙

連方 l 位於醫局街233號，涉及一幢住宅大廈，提供158伙，標準樓層每層約8伙，設兩部升降機。全盤單位的實用面積由232至547平方呎，包括開放式至兩房間隔。