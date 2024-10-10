長沙灣連方系列累沽170伙　開放式戶設一體化複合式傢俬｜多圖

萬科香港旗下長沙灣新盤連方 I 首度開放3個現樓示範單位及住客會所予傳媒參觀。發展商表示，已取得入伙紙及快將展開交付程序，短期內開放現樓全新示範單位予公眾參觀。



連方系列累沽170伙 套現13.5億

萬科控股（香港）董事總經理周銘禧表示，項目連方 I及連方 II推出以來合共售出170伙，套現約13.5億元。將按市況，適時加推不同種類的單位應市。

萬科控股（香港）有限公司董事總經理周銘禧（左）

會所設健身室、咖啡主題多功能空間

至於，項目住客會所「Bond Club I」提供多項室內外休閒設施，當中包括健身室、咖啡主題多功能空間、畫室及多用途活動室、戶外宴 會區、燒烤區、有蓋戶外瑜伽區等。

而「連方 I」的住戶未來更可以透過項目內的行人天橋通往同系列的會所層，享用部分會所及公用設施包括長約18 米戶外泳池、室外兒童遊樂場及有機耕作區等。

↓↓住客會所「Bond Club I」↓↓

開放式戶型設一體化複合式傢俬 分隔寢區、工作間及廳區

另外， 發展商今日亦開放3個現樓示範單位， 當中，26樓H室屬開放式間隔，實用面積232平方呎，工作平台合併的露台為38平方呎。露台朝向西南方向，望九龍城景，並設有Bar Corner。另浴室設有窗戶，增加採光及加強通風。

另外，單位內亦以一體化的複合式傢俬設計，上下方分隔休息區和活動區：上方空間可作雙人寢區，床邊及床下均設有收納位置，下方配置L型梳化。

↓↓26樓H室↓↓

26樓E室屬開放式Studio Plus，單位實用面積266平方呎，露台與工作平台合併面積38平方呎。

露台望東北方向亦設有特色Bar Corner。Studio Plus設度身訂造的一體式傢俱，明顯分隔寢區、工作間及廳區，擴闊工作空間。

↓↓26樓E室↓↓

一房露台望九龍城景 設有特色Bar Corner

26樓G室屬一房間隔，單位實用面積293平方呎，客飯廳連接38平方呎露台連工作平台，與廚房旁的窗戶呈對流設計，增加採光及加強通風。露台朝向西南方向望揚九龍城景及海景並設有特色Bar Corner

單位玄關附設鞋櫃，鞋櫃上方配置創意門板，讓住戶按個人喜好DIY擺放裝飾及物品，單位採用主人套廁設計，設有窗戶，增加採光及加強通風。

↓↓26樓G室↓↓