渣甸山皇第七千呎頂層三複式豪宅曝光！空中遊艇概念　廳設三角琴

由資本策略地產（0497）及泛海（0129）等合作發展的渣甸山皇第，最新開放現樓示範單位予傳媒參觀，為一伙實用面積6,867平方呎之頂層三複式特色戶，採「空中遊艇」概念，裝修連全屋名牌傢具合耗資逾7,000萬元。



該豪宅位於21樓至23樓，實用面積為6,867平方呎，連946平方呎及1,103平方呎天台，由英國室內設計師 Tara Bernerd 以「空中遊艇」概念打造，選取米、啡兩色為主調。

空中遊艇四層劃分上、主、下、後甲板

單位一共分為四層，室內部分的三層由私人升降機連接，除此之外，單位亦設雲石旋轉樓梯貫通上下三層，分別為 21 樓的下甲板、22 樓的主甲板，以及 23 樓的後甲板，另戶外部分的天台名為上甲板。

↓↓皇第22樓主甲板層↓↓

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音樂廳附三角鋼琴

甫入22樓主甲板層，是主要娛樂空間，包括音樂廳、品酒區、室外平台、影音房及遊戲室。而玄關被設計成音樂廳，設有一座三角鋼琴，毗連音樂廳的偏廳放置一組墨綠色絲絨沙發，另一邊的特色牆安裝壁爐。

而音樂廳旁為品酒區，設有靠牆酒櫃，與品酒區相連的平台配置遊艇柚木地板，並放置半圓形沙發及戶外餐桌，落地玻璃窗打開後，連接平台和品酒區的室內外空間，可供家人或朋友暢聚。同層的另一側為影音房，放置翠綠色絲絨沙發，搭配淺灰色彩不規則條子圖案地毯。

↓↓皇第21樓下甲板↓↓

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主人套房設雙衣帽間及浴室

23 樓全層為主人套房，設有一個偏廳並連接近 500 平方呎室外平台，特設雙衣帽間及浴室設計。主人睡房地台滿鋪米色幾何圖案地毯，採木飾面床背牆，配淺色床和Craft Associates座椅，並設步入式衣帽間配合橡木衣櫃。女主人浴室的地台、牆身和洗手盆均鋪上雲石牆身，並設浴缸。近寢區的為男主人浴室，採用深灰色主調，地台、牆身和洗手盆均鋪上石材，與其相連的衣帽間以木色為主。

21樓設三套房 天台附私人泳池

21 樓為家庭作息空間，由三部份組成，分別是客飯廳、廚房及三間套房。客飯廳地台為意大利雲石，整體採用柔和自然色調，運用木材、絲質及羊毛等自然物料。飯廳使用黃銅、玻璃等為材料的吊燈，配以胡桃木色餐椅和能容納10人的胡桃木餐桌。而客廳擺放米色雙人沙發，電視櫃牆身採用和地台相同石材。客飯廳和套房中間有趟門，可靈活分隔會客和套房空間。

↓↓皇第後甲板23樓↓↓

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三間套房中，套房一設有露台和電動玻璃趟門，並設灰色步入式衣帽間，套廁地台和牆身均採石材，設浴缸及雙盆洗手台。至於套房二，色調較沉實，使用實木地板，同樣採用灰色絨毛牆紙和同色系傢俱。套房三主要為兒童睡房，採用米色調，設米色捫布牆身、真皮縫紉式設計的米色床背牆及米色亮漆面衣櫃，並設粉紅色座椅則與粉色睡床。

另外，上甲板位於整個物業的頂層位置，屬單位天台部分，面積達1,103平方呎，設有逾12 米長的室外私人泳池和柚木日光浴平台。

全盤共16伙

皇第位於渣甸山及黃泥涌峽白建時道47號，於2018年6月開始落成，項目由1座樓宇組成，全盤16伙，實用面積由2,846至6,867平方呎，多屬複式或三複式設計。