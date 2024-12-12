港島一房買家4年後撻訂　採先住後付至少輸逾3球　林作都曾經睇樓

由遠中集團發展的跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，新近錄得撻訂個案，料買家損失樓價10%訂金、涉136.95萬元。如買家有採先住後付，料至少合共輸逾328萬元。



一房買家4年前逾1369萬入市

據成交紀錄冊顯示，涉及單位為10樓A室，實用面積411平方呎，屬一房間隔，買家於2020年11月以1,369.5萬元買入，成交期為1440天。

買家同時可選擇先住後付，可以在由簽署臨時買賣合約後120天申請，只要符合繳交樓價5%作為准用許可費用，以及每年向發展商支付樓價3%作為佔用物業金等條件即可。

跑馬地桂芳街8號EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY。

如買家採先住後付 至少輸逾328萬

惟單位於12月12日顯示為終止買賣，料該名買家已棄購，料損失樓價10%、即136.95萬元。

如上述買家同時選擇先住後付，即料損失樓價10%訂金、樓價5%准用許可費、以及3年合共樓價9%的佔用物業金，前後合共樓價24%，即逾328萬元。

↓↓「抽水王」林作亦曾夥裕美參觀↓↓

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林作、裕美、莊思敏亦有份參觀

而事實上，藝人莊思敏（Jacquelin）、「抽水王」林作亦曾夥裕美參觀該樓盤。當時林作更指該盤單位附設落地大玻璃，景觀十分開揚，適合情侶居住。