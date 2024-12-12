恒隆推在港首個共享空間　選址中環甲廈渣打銀行大廈、佔1.3萬呎

隨着混合工作模式大行其道，市場對共享辦公室的需求也大幅提升。恒隆地產推出其香港首個共享辦公空間項目Net-Work by Hang Lung。項目位於中環甲級名廈渣打銀行大廈18 和19樓全層，總樓面面積逾13,000平方呎，為租戶提供服務式的高端工作空間，以滿足企業對靈活工作空間的需求。



Net-Work提供多種靈活工作空間解決方案，包括27間專屬辦公室以及212張共享工作枱，也設有虛擬辦公室服務。

涉27間專屬辦公室、212張共享工作枱

項目內三間多功能會議室都配備了最先進的會議設備和行業領先的通信設施;共享空間、咖啡吧等則為客戶營造一個優越而舒適的工作環境，亦可隨時化身為客戶舉辦培訓及活動的空間，把商務與社交聚會完美結合,促進客戶之間交流。

恒隆地產副董事(香港業務總監)劉靜雅表示，Net-Work 的推出標誌恒隆地産進一步邁進業務模式多元化發展的新里程，集團有信心將 Net-Work 打造成行業標杆項目。

渣打銀行大廈為恒隆集團旗下物業，位於中環德輔道中4至4A號，樓高185米，共32層。