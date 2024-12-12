龍豐藥房7360萬平執鄧成波家族觀塘地舖　持貨15年勁蝕逾3成

舖王鄧成波家族近年持續抛售物業，部分連鎖店低價承接。鄧成波家族持有的觀塘駱駝漆大廈地舖新近以7,360萬元沽出，呎價20,720元。據悉，新買家為龍豐藥房老闆謝少海或相關人士，該舖料有機會成為龍豐藥房首間東九龍分店。



上述舖位為觀塘駱駝漆大廈第3座地下2、3號舖，舖位面向開源道，當中2號舖面積約1,616平方呎，3號舖面積約1,936平方呎，兩舖面積合共約3,552平方呎。物業早前被接管人推出市場放售，新近成功以7,360萬元售出，折合呎價約20,720元。

新買家以「大豐發展有限公司」作登記，公司董事包括龍豐藥房老闆謝少海及相關人士。

原由鄧成波家族持有、15年帳蝕三成出售

資料顯示，上述物業原由鄧成波家族或相關人士2009年以1.1億元購入，近年淪為銀主盤，以最新成交價計算，舖位較15年前帳面蝕讓3,640萬元，樓價貶值約33%。

龍豐藥房2019年斥1.55億買上水舖位

龍豐藥房近年積極擴張，如今年8月份，該品牌以每月約40萬元租用大埔廣場地下及一樓部份舖位，面積約9,984平方呎。

至於入市買舖方面，對上一次買賣舖位的紀錄為2019年，龍豐斥1.55億元購入上水新豐路87號地下及閣樓和符興街49號地下及閣樓兩個舖位，兩個舖位合共約5500平方呎，呎價約2.8萬元。