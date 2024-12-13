翠華回歸中環租五千呎巨舖 新款奶油豬賣XX元 交租要賣近一萬份
撰文：黃祐樺 蔡偉南
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2020年3月份撤出中環的翠華餐廳，去年3月市傳重返區內威靈頓街，以每月約35萬元租用街內一個面積逾5,000平方呎的舖位。該舖位在近日正式開張。《香港01》今日（13日）中午前往該店觀察，午膳時段人流不俗，有不少市民店外排隊等候入內。
值得留意，過往翠華餐廳中環威靈頓街分店，由於鄰近不夜天的「老蘭」蘭桂芳，所以24小時營業，更被外界戲稱「蘭桂坊照妖鏡」。不過上述新開店舖不再24小時營業，每日營業時間為早上7時至晚上10時。
去年傳翠華月租35萬租巨舖
上述翠華餐廳租用的舖位為中環威靈頓街1號荊威廣場高層地下舖位，面積約5,089平方呎。早於2023年3月份，市場已有消息透露，翠華餐廳將以每月35萬元租用該舖位，即呎租約69元。
據記者中午現場所見，中午時段有不少市民在店外排隊，至於店內則坐滿顧客，現場較熱鬧旺場。
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舊款奶油豬18元 新款奶油豬漲至一份36元
翠華餐廳一向較受歡迎的奶油豬，每個售價18元，若以該舖月租35萬元計算，預計每月需要賣出1.94萬個奶油豬才夠交租，而每日則需要賣出648個奶油豬。
不過據新餐牌資料，翠華餐廳推出另一款法國軟牛油豬伴青咖央，惟售價調升至一份36元，較舊款奶油豬貴一倍。以新款法國軟牛油豬伴青咖央計算，每月要賣出9,722份才夠交租。
三年前撤出威靈頓街旗艦店 高峰期月租230萬
翠華餐廳在過去多年一直在威靈頓街營業，舊址為威靈頓街15至19號香港工商大廈地庫、地下、閣樓及1樓，屬於四層高旗艦店，面積逾8,000平方呎，早於1998年起開業，在2014年其月租更高達230萬元。
不過及後香港零售市況經過數年的向下調整期，該巨舖的月租在2017年已大幅減租至130萬元，而直至2020年3月份，翠華餐廳更決定把該旗艦店結業。
↓ 翠華威靈頓街舊旗艦店相片 ↓
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