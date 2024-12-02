十大屋苑周末成交7宗　6個屋苑「捧蛋」　觀望氣氛轉濃

十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周多1宗或16.7%，已連續5個周末錄得個位數交投量，當中「零成交」屋苑有6個，只有太古城、麗港城、新都城及映灣園錄得交投。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市近日觀望氣氛轉濃，最近金融市場氣氛低迷，加上中美關係存在很多不確定性，令買家入市態度變得猶疑，二手交投轉靜，並於低位橫行。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，三大指標屋苑只有太古城錄得買賣成交。太古城本周末錄得2宗成交，其中一宗為南天閣中層D室，實用面積715平方呎，採三房套房間隔，擁向東市景，最新以1100萬元易手，折合實用呎價15385元。據悉，原業主於2002年2月以310萬元購入單位，持貨已22年，現轉手賬面獲利790萬元離場，單位大幅升值2.5倍。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，麗港城本周末交投暢旺，2日錄得3宗成交，市場最新促成屋苑21座高層G室，實用面積517平方呎，採兩房間隔，望內園景，最初開價570萬元，現減至555萬元易手，折合實用呎價10735元。原業主於2013年1月以506萬元買人單位，持貨11年，是次沽貨賬面可獲利49萬元離場。

麗港城。（資料圖片）

新都城本周末打破悶局，錄得1宗成交，屋苑2期3座低層B室，實用面積363平方呎，兩房間隔，剛以492.8萬元易手，折合實用呎價13576元。原業主早於1999年以187.37萬元購入該址，持貨25年，現沽貨賬面獲利305.43萬元，單位期內升值逾1.6倍。

新都城

新界區方面，映灣園本周末維持錄得1宗成交，單位為2座低層G室，實用面積784平方呎，屬三房套房間隔，另設儲物房，單位向西，享內園泳池景，最新以670萬元成交，折合實用呎價8546元。原業主於2011年1月以356萬元入市單位，現轉手賬面獲利314萬元，單位13年間升值88%。