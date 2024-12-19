美國減息｜按揭界：港銀減幅超預期　每百萬貸款額、供款減少71元

本港大型銀行跟隨美國減息，最優惠利率（Ｐ）再減0.125厘，是自9月以來第三次調整，累減0.625厘。星之谷行政總裁莊錦輝表示，港銀減息步伐較市場預期快，儘管沒有完全跟隨美國減幅，本港整體減幅和速度算是非常進取，三個月內累計減幅已達0.625厘。



他亦預計，明年利率將繼續下行，惟減息進程可能會放緩，上半年港銀或最多減兩次息。相信港銀在調整利率時，會考慮多項因素，包括本地經濟及市場環境，銀行或希望藉放寬信貸，營造較低息的環境，改善本港營商條件。

每100萬貸款額、供款減少71元

在最新減息0.125厘後，每100萬貸款額、30年還款期，業主每月供款可減少約71港元；若考慮累計減息0.625厘，業主月供已減少約356港元。同時，減息亦將提升準買家貸款能力，以月薪3萬元的首置人士為例，減息0.125厘後可多借4.2萬港元，若累計減息0.625厘，則可多借24萬港元。

值得注意的是，部分準買家誤以為減息後可以鎖定較低利率，因此延遲做按揭。然而，銀行下調最優惠利率惠及所有按揭客戶，包括新造按揭申請人及現有業主。

星之谷莊錦輝。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，今年美國減息累計達1厘後，明年或基於新總統新政策下通脹走勢之不確定性而放慢減息步伐，但本港銀行於今年已提速減P累達0.625厘，優於市場預期，市場按息由9月之4.125%逐步減至3.5%，平均按揭額450萬計每月供款已累積減少達1,600(減幅7.3%)，置業及供樓人士已可提早減輕供款負擔，加上租金回報平均已升至3.5%，部份更達4%以上，對比市場按息3.5%，市場上供平過租之個案進一步增加，更多住屋需求人士傾向轉租為買，且預期明年至2027年減息期延續，有助持續性配合經濟上之利好因素支持樓市。

明年美息仍處回落周期，港元拆息亦將會下跌，當拆息回落一定幅度，銀行將再有機會減P；預期明年按息將降至3.25%水平。