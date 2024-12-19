美國減息｜萊坊料H按、P按息率回落 高息影響逐漸放緩
撰文：蔡偉南
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美國一如市場減息0.25厘。萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，美國12月議息宣布減息0.25厘，預計香港同業拆息H將會回落，最優惠利率P亦會遂步回落，高息環境對香港樓市影響將會逐漸放緩。
然而，由於自2022年起實際按升已累積一定升幅，市場需要時間釋放購買力，短期內市場仍然沒有充足的購買力，但相信樓價在2025年上半年會見底。
未來幾個月新盤反應仍會比二手盤好，部分發展商為買家提供財務計劃及回贈，變相降低買家入市門檻。
港樓價料明年上半年谷底反覆徘徊
他預計，香港樓價於2025年上半年在谷底反覆徘徊，而下半年有望回升，全年樓價上升0至5%。2025年樓市機調會比今年好，但由於貨尾量仍然高，樓價沒有條件大幅回升。
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