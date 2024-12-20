放棄「綠色集體運輸系統」潛力　買家棄購DOUBLE COAST 輸38萬訂

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I 最新有兩房戶買家入市五日後選擇棄購，料遭發展商殺訂逾38萬元。



據成交紀錄冊顯示，涉及單位為3座21樓K室，實用面積437平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，買家於2024年12月初以774.3萬元買入，當時採用120天現金優惠付款計劃。

放棄「啟德綠色集體運輸系統」黃金潛力 五日後棄購離場

據發展商早前表示，該名買家因鍾情單位前迎空中花園翠綠景致，加項目更擁「啟德綠色集體運輸系統」加快建設的黃金潛力，故參觀現樓後把握先機入市。

惟單位五日後被列為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，料買家已終止買賣並棄購，料損失樓價5%、即38.7萬元。