放棄「綠色集體運輸系統」潛力 買家棄購DOUBLE COAST 輸38萬訂
撰文：黃祐樺
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由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I 最新有兩房戶買家入市五日後選擇棄購，料遭發展商殺訂逾38萬元。
據成交紀錄冊顯示，涉及單位為3座21樓K室，實用面積437平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，買家於2024年12月初以774.3萬元買入，當時採用120天現金優惠付款計劃。
放棄「啟德綠色集體運輸系統」黃金潛力 五日後棄購離場
據發展商早前表示，該名買家因鍾情單位前迎空中花園翠綠景致，加項目更擁「啟德綠色集體運輸系統」加快建設的黃金潛力，故參觀現樓後把握先機入市。
惟單位五日後被列為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，料買家已終止買賣並棄購，料損失樓價5%、即38.7萬元。
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