鍾情天水圍綠化度高 退休客423萬FULL PAY買嘉湖山莊三房
撰文：李明珠
出版：更新：
臨近年尾，買家加快入市。天水圍嘉湖山莊一伙三房單位，最新獲買家FULL PAY 423萬元買入，呎價7,776元。原業主早於1997年購入單位，帳面獲利115.1萬元離場，單位升值37%。
祥益地產高級分行經理林家倫表示，該單位為6期6座低層C室，實用面積544平方呎，三房間隔。單位早前推出放盤後獲區外客垂青，據悉新買家為退休人士，因心儀天水圍區綠化度高，環境舒適，適合退休生活，而且單位價格亦吸引，最終決定以423萬元Full Pay購入自住，折合呎價7,776元。
略低近期市價4%
資料顯示，屋苑近期平均成交呎價為8,085元，即是次單位較近期市價略低4%。
原業主於1997年以約307.9萬購入單位，持貨27年，是次沽貨帳面獲利約115.1萬元，單位升值37%。
投資者為收租 405萬主動求購屯門滿名山連租約一房 享3.9厘回報利嘉閣： 11月二手私宅買賣3420宗 連漲兩月、惟本月登記料縮18%荃灣海之戀罕見逾兩千呎全海景相連戶 4326萬蝕沽、7年輸兩球半新葵興花園兩房520萬沽 買家提價5萬截糊 上手22年賺四球｜多圖中原住宅部純利4.33億大升1.5倍 三大利好因素料明年樓價反彈10%供樓平過租樓？外區客258萬「租轉買」元朗富祐閣兩房｜多圖