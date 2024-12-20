鍾情天水圍綠化度高　退休客423萬FULL PAY買嘉湖山莊三房

臨近年尾，買家加快入市。天水圍嘉湖山莊一伙三房單位，最新獲買家FULL PAY 423萬元買入，呎價7,776元。原業主早於1997年購入單位，帳面獲利115.1萬元離場，單位升值37%。



祥益地產高級分行經理林家倫表示，該單位為6期6座低層C室，實用面積544平方呎，三房間隔。單位早前推出放盤後獲區外客垂青，據悉新買家為退休人士，因心儀天水圍區綠化度高，環境舒適，適合退休生活，而且單位價格亦吸引，最終決定以423萬元Full Pay購入自住，折合呎價7,776元。

略低近期市價4%

資料顯示，屋苑近期平均成交呎價為8,085元，即是次單位較近期市價略低4%。

原業主於1997年以約307.9萬購入單位，持貨27年，是次沽貨帳面獲利約115.1萬元，單位升值37%。

天水圍嘉湖山莊。（香港01相片）