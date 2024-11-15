減息後CCL五周升一周跌　累升逾2%　今年跌幅收窄至5.7%

中原城市領先指數CCL最新報138.80點，按周上升0.17%，是施政報告推出利好樓市措施後首周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連升2周共1.41%，惟今周升幅收窄。今年9月首次減息後，CCL五周升一周跌，較減息前低位135.86點累升2.16%，2024年跌幅暫時收窄到5.71%。市場氣氛轉旺，有業主降低議價空間，而且美國大選已經塵埃落定，11月本地銀行第二次減息，期望短期CCL於138點到140點爭持。

CCL雖比減息前的135.86點低位為高，但仍處於逾8年低位，繼續在2016年9月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.46%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌2.95%。11月12日北角101 Kings Road公佈首張價單51伙，及恒生指數失守兩萬點關口收市，創2024年9月底後低位，對本地二手樓價的影響將於12月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報139.13點，按周升0.11%。CCL(中小型單位)報137.97點，按周升0.17%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.19%及1.33%，指數同樣處於2016年9底水平。CCL(大型單位)報142.88點，按周升0.14%，連升3周共2.65%，指數仍在2017年1月中水平徘徊。

四區樓價二升二跌，各自反覆。新界東CCL_Mass報1541.43點，按周升0.98%。新界西CCL_Mass報127.52點，按周升0.58%，連升2周共2.19%。九龍CCL_Mass報136.05點，按周跌0.15%，連跌2周共0.18%。港島CCL_Mass報138.23點，按周跌0.60%。港島、九龍及新界西指數，分別於2016年7月初、9月底及10月底水平徘徊。新界東指數則處於於2017年2月初水平。

2024年八大樓價指數計，新界西累跌7.59%，CCL(大型單位)跌6.79%，新界東跌6.12%，CCL跌5.71%，CCL Mass跌5.55 %，CCL(中小型單位)跌5.49%，港島跌5.11%，九龍跌4.04%。