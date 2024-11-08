CCL報138.57點　按周升1.24%　施政報告刺激反彈、升幅創32周新高

中原城市領先指數CCL最新報138.57點，按周上升1.24%，是10月16日施政報告宣佈提高所有物業按揭貸款成數至七成及放寬投資移民至5,000萬元或以上住宅物業當周的市況。



由於減息前業主減價套現，消化不少筍盤，政府推出利好樓市措施，市場氣氛轉好，業主收窄議價幅度，刺激CCL單周反彈，升幅為2024年3月後(32周)以來最大。相信樓價短期見底，CCL較今年9月美國減息前的135.86點低位近5周累升1.99%。息口持續下調，今年CCL將挑戰140點水平，全年樓價跌幅有機會收窄至約5%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾8年低位，繼續在2016年9月底水平徘徊，2024年暫時累跌5.87%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.58%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.11%。11月7日特朗普勝出美國總統選舉，11月8日美國聯儲局減息0.25厘及滙豐宣佈下調最優惠利率0.25厘，對本地二手樓價的影響將於11月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周升1.08%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.98點，按周升1.08%。CCL(中小型單位)報137.74點，按周升1.16%。CCL Mass及CCL(中小型單位)單周升幅分別為2024年3月後(31周)及2023年2月後(89周)以來最大，指數處於2016年9月中及9月底水平。CCL(大型單位)報142.68點，按周升1.63%，升幅為2024年6月後(21周)以來最大，連升2周共2.51%，指數仍在2017年1月中水平徘徊。

四區二升二跌、新界西升幅為6周最大

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass報139.06點，按周升3.44%，升幅為2021年11月後(155周)以來最大。新界西CCL_Mass報126.78點，按周升1.59%，升幅為6周以來最大，連跌2周後回升。九龍CCL_Mass報136.26點，按周微跌0.03%，連升3周後企穩。新界東CCL_Mass報149.96點，按周跌0.52%，終止2周連升。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於2016年7月初、9月底、11月中及10月底水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，新界西累跌8.13%，新界東跌7.03%，CCL(大型單位)跌6.92%，CCL跌5.87%，CCL Mass跌5.65 %，CCL(中小型單位)跌5.65%，港島跌4.54%，九龍跌3.89%。