差估署：11月樓價指數報290.9點、連升2個月 樓價全年暫跌6.6%
撰文：黃祐樺
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香港二手樓市持續回落。據差餉物業估價署最新數據，11月份私樓售價指數報290.9點，較10月份290.7點，按月回升約0.07%，連升2個月，總計今年樓價暫跌6.6%。
按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報292.2點，按月升0.07%；大型單位（D、E類）報266.2點，按月升0.08%。
752呎以下單位按月表現持平
至於細分各類戶型，全線按月報升 。當中升幅最多為C類單位（753至1,076平方呎）報274.6點，按月升約0.62%。D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報267.2點，按月升約0.04%。
至於，A類單位（實用面積431平方呎或以下）以及B類單位（431至752平方呎）各報308.9點及284.8點按月表現持平。
萊坊王兆麒：料全年樓價下跌約7%
萊坊高級董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，11月份官方樓價指數按月表現持平，今年樓價累計仍下跌6.6%，預料2024年全年下跌約7%。隨著美國12月再減息1/4厘，預料樓價在2025年上半年見底，短期內樓價在谷底反覆徘徊，但隨著息口及貨尾量漸漸回落，預測樓價下半年會開始明顯回升，全年上升最多5%。
預料美國將於2025年上半年再減息半厘，而香港將會跟隨，實際按息或可回落至3%以下，高息因素開始逐漸緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。
貨尾量高企 發展商積極去貨增更多優惠吸客
王兆麒預計新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少8000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2025年年中回落至較低水平。
短期內按月成交將徘徊在4,500至5,000宗左右水平。隨著減息周期開始，預計明年一二手成交量會上升至5.5萬至5.8萬宗左右。另發展商積極去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。
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