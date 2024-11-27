差估署：10月樓價指數報290.1點 按月彈0.6% 終止5個月跌勢
撰文：黃祐樺
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香港二手樓市持續回落。據差餉物業估價署最新數據，10月份私樓售價指數報290.1點，較9月份288.3點，按月回升約0.6%，終止連跌5個月，總計今年樓價暫跌6.81%。
按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報291.4點，按月升0.62%；大型單位（D、E類）報265.9點，按月升0.19%。
全線按月報升
至於細分各類戶型，全線按月報升 。當中升幅最多為B類單位（431至752平方呎）報283.8點，按月升0.89%。A類單位（實用面積431平方呎或以下）報308.9點，按月升約0.46%。D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報266.9點，按月升約0.19%。
E類（1,722平方呎或以上） 單位報262.4點，按月升約0.11%。C類單位（753至1,076平方呎）報272.3點，按月升約0.04%。
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