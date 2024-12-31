政府提交交椅洲人工島填海工程環評　涉1000公頃、現正研究及規劃

土木工程拓展署（土拓署）發言人表示，已於今日（12月31日）向環境保護署（環保署）提交交椅洲人工島（人工島）填海工程項目的環境影響評估（環評）報告。環保署會按照《環境影響評估條例》（《環評條例》）的法定程序及要求，在接獲環評報告後的60日內，審閱有關環評報告以決定該環評報告是否適合供公眾查閱，以啓動後續的法定環評程序。



土拓署發言人說，環評是推展大型工程項目的其中一個環節。目的是在規劃階段評估項目對環境的潛在影響，並制定措施避免、減低及控制影響。就人工島填海工程而啓動的法定環評程序，乃屬項目前期規劃階段的工作之一。

土拓署是根據《環評條例》的規定，按照《環評條例》技術備忘錄及環評研究概要的要求，就人工島填海工程擬備環評報告。過程中進行了全面的生態調查及採用了先進的水動力和水質模擬工具，嚴格按照《環評條例》要求評估填海工程對環境的潛在影響，並制定合適的緩解及預防措施。

過程中土拓署與專家顧問團（包括本地、海外和內地環境及生態專家）就環評報告交流論證，深入討論水動力及水質、生態及漁業等環境相關議題。專家對環評報告給予正面評價，認為評估既科學亦合理。

土拓署須完成策略性道路及土地發展環評工作

擬議的人工島項目涉及填海造地1,000公頃，目前處於研究及規劃階段。除了今日為填海部分提交的環評報告，土拓署還須完成其他環節包括策略性道路及土地發展的環評工作，亦會陸續開展詳細工程設計工作。政府會以穩慎態度，因應研究進展，以及各項造地及基建工程的整體部署，籌劃項目的推展策略。