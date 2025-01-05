黃竹坑海盈山三房Art Gallery主題裝修　玄關設長型走廊連客飯廳

嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山，近日首度開放現樓示範單位，包括一伙三房套連裝修單位及一伙三房清水單位。



三房連裝修以「Art Gallery」作為主題

首先為三房連裝修單位，單位位處2A座37樓A室，實用面積853平方呎，三房套連工作間。裝修由著名室內設計團隊 Phiip Llao & Partners 打造，設計以Art Gallery作為主題，將室內每一件物品以藝術品的形式呈現。

單位玄關設有長型走廊通往客飯廳，客廳呈長方形，外連29平方呎露台及16平方呎工作平台。客廳牆身亦裝上落地大鏡，將窗外景色引入單位之內。

↓↓海盈山2A座37樓A室↓↓

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睡房與客飯廳均為同向

飯廳旁為梗廚，當中廚房門特意設計為木質浮雕，巧妙隱藏在牆壁中。整體廚房呈長型，設有L形工作台，配備基本家電。

單位睡房與客飯廳均為同向，設特大玻璃窗採納室外景觀及光線。房間內安裝了較為通透的層架，並將衣櫃設計為玻璃材質，增強室內空間感。主人房空間偌大，放置雙人床後可三遍落床。而衣櫃門板亦以特色油漆去襯托房間的金屬線條裝飾，配合全屋藝術品主題。

三房大門入口有空間擺放儲物櫃

另一伙為三房清水示範單位，位處2B座37樓A室，實用面積915平方呎。單位大門入口位置預留空間擺放儲物櫃，方便收納，並連接長形客飯廳。客廳方正實用，連接31平方呎露台及16平方呎工作平台。

單位位面向東南，採用橫排式設計，所有睡房與客飯廳同向。睡房設玻璃大窗採納光線。主人房空間寬敞，面積達125平方呎。

↓↓海盈山2B座37樓A室↓↓