北角皇都上樓書　布局圖曝光、皇都戲院原址保留　招標24伙特色戶

由新世界發展（0017）旗下北角皇都（STATE PAVILIA）已上載樓書，預計首階段會率先以招標形式推售24伙特色戶，本月內將開放示範單位予VIP買家參觀。樓盤預計關鍵日期為2026年12月31日，樓花期長約23個月。



整個項目採夾心設計 商業大樓夾在住宅及前皇都戲院中間

據樓書資料，今次整個北角皇都戲院項目分為三部分，當中388伙住宅項目的大樓正門面向渣華道臨海方向，至於，屬於一級歷史建築的前皇都戲院大廈部分則獲原址保留，繼續面向英皇道方向。而後加入皇都項目的商業大樓則設在住宅項目及前皇都戲院大廈中間。

北角皇都佈局圖，項目分為三部分，包括住宅、商廈及一級歷史建築皇都戲院。

昔日北角皇都戲院。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，項目共提供388伙，戶型涵蓋一房至四房。

住宅部分將分為Victoria Zone及Signature Zone兩個區域，Victoria Zone為27樓以上的單位，大部分擁有維港煙花景觀；而Signature Zone則為27樓以下的單位。當中Victoria Zone將包含24伙特色戶，包括16伙三房及8伙四房戶型，實用面積834至1,522平方呎。

戶型涵蓋一至四房

項目戶型涵蓋一至四房，實用面積由306至1,522平方呎。一房實用面積343至362平方呎，佔125伙；兩房實用面積416至621平方呎，佔228伙；三房實用面積726至1,079平方呎，佔20伙，四房實用面積1,246至1,522平方呎，佔7伙，另設8伙特色戶，實用面積306至1,522平方呎。

最細一伙為6樓B9室，實用面積306平方呎，一房間隔連88平方呎平台。另最大的單位為35樓A1室，實用面積1,522平方呎，四房兩套間隔連934平方呎天台，亦屬項目唯一的一伙天台特色單位。

最細一伙為6樓B9室，實用面積306平方呎，一房間隔連88平方呎平台。

首階段招標24伙特色戶

項目已上載樓書，預計首階段會率先以招標形式推售24伙特色戶，本月內將開放示範單位予VIP買家參觀。

何家欣透露，由於招標的特色戶非常罕有，意向價將參考超級豪宅；而當中的頂層天台特色戶因僅設1伙，期望成交呎價會突破港島區新高。

市況方面，由於去年宣布撤辣及減息週期開始，集團看好本年樓市。加上政府推出投資移民計劃，相信位處港島核心區皇都將會更加受惠於這些利好政策，吸引內地投資者入市。