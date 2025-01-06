熱賣新盤都要蝕　粉嶺ONE INNOVALE開放式320萬沽　2年實蝕近60萬

二手市場疲弱，逾兩年前熱賣的新盤都要蝕讓。粉嶺ONE INNOVALE有開放式單位新近以320萬元沽出，上手業主持貨2年，如連基本使費料實蝕近60萬元離場。



上車客320萬買粉嶺ONE INNOVALE開放式

中原地產分行區域營業董事陳國輝表示，是次成交為粉嶺ONE INNOVALE第三期 D座高層22室，單位實用面積231平方呎，開放式間隔，最初以335萬元叫價放盤。單位日前議價後以320萬元沽出，呎價13,853元。至於，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即購入市單位自用。

持貨兩年料實蝕近60萬

據了解，原業主於2023年1月以約368萬元購入單位，持貨至今約2年，是次轉手帳面蝕讓約48萬元離場，單位期內貶值約13%。

若計及買入時的稅款約8.29萬元，以及賣出的佣金支出約3.2萬元。預計實蝕近60萬元。