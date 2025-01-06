北角皇都示位預約超3倍　將提早招標　擬最快周內推首張銷售安排

由新世界發展（0017）旗下北角皇都（STATE PAVILIA）今日（6日）宣布，將會提速推出24伙單位招標，最快周內公布首張銷售安排，將會較原定於農曆新年前上載銷售安排時間提早。



擬周內推出單位招標

新世界發展營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，項目於上周末首度開放示範單位予VIP買家參觀，市場反應熱烈，當天所有預約限額爆滿並超額3倍。

有見及此，項目原先預計於農曆新年前推出單位招標，現考慮提速推出，最快周內推出。參觀的買家方面，以本地及內地客為主。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總經理何家欣（左二）

新世界2020年斥47.76億收購皇都戲院

北角皇都戲院於1997年結業，有超過70年歷史，其中戲院大樓更於2017年獲評為一級歷史建築。其後新世界於2020年斥資47.76億元收購整個物業，是香港歷來最高成交價強拍個案。新世界亦宣佈將為戲院部分啟動保育計劃，承諾會復修、保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌。

項目總樓面約47.9萬平方呎，可建住宅總樓面約29.6萬平方呎及18.3萬平方呎非住宅樓面。獲批內容包括發展26層及31層高商住大廈及新增一幢樓高18層商廈，同時亦設有5層平台及3層地庫，及有康樂設施。

按47.76億元收購價計算，連同新增的商廈面積，平均樓面呎價約9,970元。