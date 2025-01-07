荃灣中心兩房372萬沽　業主送埋傢私電器　呎價9867元｜多圖

減息後租客入市意欲上升。荃灣中心一伙兩房單位新近以372萬元沽出，呎價約9,867元。原業主於2011年買入，帳面獲利139萬元離場，單位升值近6成。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，該單位為荃灣中心12座中層B室，實用面積377平方呎，屬兩房間隔。原業主於兩週前叫價380萬元放售。據悉，新買家為區内租客，有意「租轉買」，睇樓後鐘情單位屬單邊，享有開揚山景，故即時與業主議價。

單位雖然同時獲多組客人出價，但原業主見買家有誠意而且可以即時決定，故最終接受議價以372萬元成交，更連同大部分傢私電器送予新買家，折合呎價約9,867元。

↓↓荃灣中心12座中層B室↓↓

客廳。

持貨13年帳賺139萬元

代理指，2025年首數日荃灣區成交量不俗，皆因減息後刺激了不少同區租客有意轉換跑道「租轉買」，認為現時租樓與供樓開支相若。

原業主於2011年以233萬買入單位，持貨13年轉手，帳賺139萬元，單位升值近60%。