荃灣中心兩房372萬沽 業主送埋傢私電器 呎價9867元｜多圖
撰文：李明珠
出版：更新：
減息後租客入市意欲上升。荃灣中心一伙兩房單位新近以372萬元沽出，呎價約9,867元。原業主於2011年買入，帳面獲利139萬元離場，單位升值近6成。
美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，該單位為荃灣中心12座中層B室，實用面積377平方呎，屬兩房間隔。原業主於兩週前叫價380萬元放售。據悉，新買家為區内租客，有意「租轉買」，睇樓後鐘情單位屬單邊，享有開揚山景，故即時與業主議價。
單位雖然同時獲多組客人出價，但原業主見買家有誠意而且可以即時決定，故最終接受議價以372萬元成交，更連同大部分傢私電器送予新買家，折合呎價約9,867元。
↓↓荃灣中心12座中層B室↓↓
持貨13年帳賺139萬元
代理指，2025年首數日荃灣區成交量不俗，皆因減息後刺激了不少同區租客有意轉換跑道「租轉買」，認為現時租樓與供樓開支相若。
原業主於2011年以233萬買入單位，持貨13年轉手，帳賺139萬元，單位升值近60%。
新一年開局氣氛偏淡 十大屋苑周末5宗成交 去年6月下旬以來最低元朗GRAND YOHO今年二手開齋 套3房940萬易手 原業主蝕130萬放盤大半年 銀主妥協518萬減價沽元朗YOHO TOWN 單位4年貶兩球12月地產代理人數3.84萬人 連跌8個月 每7名代理爭一張單區內客元旦日1050萬買屯門瓏門賀新年 業主持貨八年微蝕8萬走沙田河畔花園兩房330萬反價沽 上車客不惜追價入手心頭好星展料2025年樓價平穩 發展商貨存量高企、缺乏加價能力