鄧成波家族放售「旭逸酒店.荃灣」市值5.3億　可作學生、優才住宿

舖王鄧成波家族再有物業放售，該家族旗下的葵涌圳邊街15至19號「旭逸酒店．荃灣」，新近推出放售。據悉，該酒店市場估計市值約5.3億元，具高潛力改建成逾10萬平方呎的私人學生、優才住宿。



仲量聯行指，旭逸酒店前身為一幢24層高的工業大廈，於2013年年初獲批豁免書改建為酒店，並於2017年第四季正式營運。物業樓高24層，地盤面積約9,000平方呎，總樓面面積約107,000平方呎，共提供160間客房，此規模最適合作學生住宿。

此外，項目也提供8個私家車停車位、3個上落貨車位、1個旅遊巴車位及1個電單車車位，配備3部客梯。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，旭逸酒店擁有超過10萬平方呎的樓面，具潛力改建成私人學生宿舍，亦可滿足優才住宿需求。政府最新施政報告中提出的學生宿舍先導計劃，鼓勵市場將酒店或商廈改裝為學生宿舍，預計將進一步刺激此類物業的市場需求。

葵涌圳邊街15至19號「旭逸酒店．荃灣」。

鄧成波家族2011年斥1.6億買工廈再活化作酒店

翻查資料，該幢酒店由鄧成波家族持有，於2011年3月以1.6億購入前身為圳邊街15至19號萬通大廈，屬全幢工廈，經過活化後成為酒店。而在2023年7月份，市場曾傳出該幢酒店獲都會大學以4.3億元洽購，惟最終未有成事。