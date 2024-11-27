鄧成波家族放售葵涌旭逸雅捷酒店　設170間客房　市值約3億

「舖王」鄧成波家族持有的「旭逸雅捷酒店．荃灣」新近委託代理放售，市場人士估計物業市值約為3億元。



市值3億 可提供170間客房

項目位於葵涌嘉慶路及葵定路交界，樓高21層，建築面積逾50,468平方呎，酒店地下設有停車場，一樓為酒店招待處及員工後勤室，二樓至二十樓為酒店房間，每層提供8至9間房，共設170間客房。

港府放寬非本地生比例至40%

戴德梁行資本市場部執行董事葉健均表示，自2022年年底政府推出新的輸入人才機制以來，2023年至2024年上半年共收到約20萬宗獲批，已有約13萬名人才抵港。另外，港府在新一份《施政報告》宣布會在全球推廣「留學香港」品牌，又放寬非本地生比例由20%提升至40%，以吸引國際學生來港。

晶苑集團2.2億買旭逸酒店．荔枝角酒店

葉健均續指，據本行統計至少有約4.7萬個學生床位短缺，需求非常龐大。而晶苑集團於2024年5月以約2.2億元收購旭逸酒店．荔枝角，成交呎價約5700元，而房價約185萬元。