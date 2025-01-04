鄧成波家族輸鑊甘！加連威老道銀主盤蝕8成　澳門資金接貨｜燈神

樓市持續下挫，近年不少投資者都要輸鑊甘！部份早年低入買物業的投資者，仲可以錄得可觀升幅，不過過去幾年在高位入市的投資者，就要硬食樓市大跌浪。



燈神最近又八到一單超級蝕讓個案，舖王鄧成波家族持有的尖沙咀加連威老道一幢舊樓，近期淪為銀主盤，聽聞以約6,300萬元沽出，聽聞波叔在2018年買入該幢舊樓，由於當時還在積極擴充，所以就以3億元高價買入！以最新成交價計算，這幢舊樓足足貶值接近80%！



講返這一幢舊樓，其實就位於尖沙咀加連威老道32A號，全幢位處小巷單邊，得三層高，共有五個單位，建築面積約3,709平方呎。

2018年買入價3億 鄧成波當時積極擴充酒店、收購舊樓

原業主為鄧成波家族，在2018年以大約3億元買入，不過早前淪為東亞銀行的銀主盤，本身已經以蝕讓價7,000萬元推出放售，不過近日更加劈價至6,300萬元才成功沽出。以2018年買入價約3億元計算，最新成交價大幅折讓79%。

你可能會質疑點解2018年買入價咁貴？竟然要用3億買一幢三層高市區舊樓？其實當時市場狀況仲係好旺，好多舊樓物業都被發展商收購重建，而當時重注發展全港酒店、舊樓重建的鄧成波家族，同樣積極入市掃貨。

毗連加連威老道32號全幢舊樓 2018年成交價2.8億

另外再睇返當年同一街道、旁邊的成交個案，當時毗連的加連威老道32號全幢舊樓，同樣在2018年轉售，以高達2.8億元沽出，較1974年買入價80萬元大幅升值349倍，當時由一名於尖沙咀海防道持有地舖的劉姓廠家買入。

所以當時波叔買入加連威老道32A號這小巷單邊舊樓，只係貴2,000萬元，對當時波叔而言，確實不算什麼錢。

澳門投資者相隔4年再來港入市

燈神另外再收到風，今次執平貨、買入加連威老道32A號的新買家為澳門老牌發展商家族成員。聽講這位澳門老牌發展商投資者，近年都會不時委派一名澳門地產經紀，來港物色商舖投資機會，而且特別喜歡視察合適的工商舖物業。

夾公仔店、住宅租客承租 回報約1.75厘

該全幢舊樓現時由夾公仔店及住宅租客承租，月租分別約4萬及5.2萬元，每月租金合共約9.2萬元，回報約1.75厘。

燈神仲聽聞，原來這一位澳門老牌發展商家族成員早在4年前已經在港入市，當時斥資1.27億元買入荃灣街市街一個舖位，直至目前依然用作收租。

「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇。（鄧倩螢攝）