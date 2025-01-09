會地康城GRAND SEASONS錄逾千宗查詢　最快下周進行首輪銷售

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12C期GRAND SEASONS，今日（9日）公布項目最新消息，發展商表示，項目自公佈價單位後，錄得超1,000宗查詢，料短期內上載項目銷售安排，最快將於下周進行首輪銷售。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASONS系列上星期最新售出8伙單位，至今累售966伙，合共套現60億元。

SEASONS系列累售966伙、套現60億

至於項目12C期GRAND SEASONS，最新錄得逾1000個查詢個案，當中用家佔七成，餘下三成為投資客，而兩房梗廚戶最受歡迎。若按地區劃分，將軍澳區錄得六成查詢，餘下四成為港島東及新界東等區。黃光耀指，料短期內上載項目銷售安排，最快將於下周進行首輪銷售。他補充，新價單較以往期數開價低1至2%，並考慮於短期內加推單位。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（中）。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠亦表示，首張價單一房及二房戶型反應最為熱烈，受自住和投資客歡迎。

日出康城12期細分12A、B、C三期發展，最新為12C期GRAND SEASONS，提供650伙，戶型涵蓋一至三房，實用面積由322至716平方呎，另設25伙平台或頂層特色戶，實用面積283至716平方呎。