日出康城GRAND SEASONS下周一開價　料不少於130伙　示範單位曝光

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12C期GRAND SEASONS，今日（1月3日）公布最新部署，發展商表示，項目將於下周一開價，將提供不少於130伙。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目自昨日上載樓書後獲逾千個查詢，當中有三成為內地人，該盤將於明日對外開放示範單位，下周一開價，將提供不少於130伙，當中戶型涵蓋一至三房，同時亦包括716平方呎的三房樓皇單位。

會德豐年內推4至5個新盤、涉2400伙

另外，他又指，集團今年有4至5個項目待推，料涉及逾2,400伙，相信今年銷情亦不太差 ，今年有信心會與去年一樣可賣出逾1,800伙單位。

後市方面，他料上半年平穩發展，如去貨量理想水平，發展商將有條件加價，料年中將會再減息。

另外，GRAND SEASONS今日開放全新示範單位參觀，單位以第1B座38樓A室為藍本搭建，屬三房套連工作間連洗手間間隔，實用面積716平方呎，單位客飯廳連三合一平台，三間睡房及客飯廳可望同一景觀，至於單位廚房屬梗廚設計連工作間及洗手間。

單位設有三房睡房，當中主人房設L形窗，可增加採光，主人浴室設有窗戶。不過值得留意的是，單位客廁未設有窗戶，屬「黑廁」設計。

↓↓GRAND SEASONS示範單位↓↓

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會德豐黃光耀料港鐵「可以搞得掂」

另外，有消息指港鐵（0066）或出售旗下投資物業、商場的部份權益，同時也考慮加按相關物業以取得按揭融資。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，由於港鐵要發展不同鐵路項目，需要一定資金，相信港鐵「可以搞得掂」，亦自然有佢地安排。