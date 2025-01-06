會地康城GRAND SEASONS開價　首批138伙、一房折實價451.7萬

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12C期GRAND SEASONS，今日（6日）晚上約10時開價，首張1號價單提供138伙，一房折實售價451.7萬元起、折實呎價13,989元起。發展商表示，撇除樓層及景觀等因素，今次屬原價加推，預計最快下周進行首輪銷售。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASONS系列去年至今累沽964伙、套現逾59.8億元。GRAND SEASONS首張價單推出138伙，包括41個1房（開放式廚房）單位、66個兩房（開放式廚房）單位、20個兩房（梗廚）單位、9個3房1套+工作間連洗手間（梗廚）單位，以及2個平台特色戶。

他又指出，是次維持最高12%直減折扣，單位折實價由451.7萬至1,153.2萬元、折實呎價13,989至18,545元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右）。

↓↓GRAND SEASONS示範單位↓↓