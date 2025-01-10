會德豐地產去年沽1881伙、吸金逾221億 今年料推7盤涉逾2400伙
撰文：黃祐樺
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踏入新一年，本地大型發展商部署年內銷售多個新盤。會德豐地產表示，2025年集團計劃將有7個項目推出市場，預計超過2,400個單位。發展商又指，2024年總銷售金額突破221億元，出售共1,881伙住宅單位，較2023年銷售總額增長接近4成。當中最高銷量為將軍澳日出康城SEASONS系列，至今累沽967伙，套現逾60億元。
今年料推7個項目 涉逾2400伙
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，2025年集團計劃將有7個項目推出市場，預計超過2,400個單位。
當中包括日出康城第12C期GRAND SEASONS、灣仔春園街項目、山頂種植道一號首階段5座洋房、古洞24區地皮項目第一期、黃竹坑站港島南岸第6期的第1期、九龍塘龍庭里超級豪宅項目第一期，以及位於啟德由中國海外、九倉、恒基兆業、嘉華國際合作發展的 4A2地皮項目第一期。
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