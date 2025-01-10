鄧成波家族駱駝漆中心銀主盤4億沽　狂蝕63%　伯恩光學楊建文接貨

早前被銀主盤接管、舖王鄧成波家族旗下觀塘駱駝漆中心全幢，落實以4.0018億元沽出，成交呎價4,702元，最成交價較10年前買入價貶值約63%。至於物業新買家為伯恩光學始創人楊建文。



上述大蝕讓個案為觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢，落實以4.0018億元沽出，新買家為灝昇有限公司（SUPER WAVE CORPORATION LIMITED），其公司董事為楊建文及林惠英，與伯恩光學創辦人楊建文及其妻子同名，料為同一人。

前香港城市大學校長郭位（左）、伯恩光學創辦人楊建文（右）（伯恩光學網站截圖）

物業位於開源道及興業街交界，為一幢7層高之大單邊物業，總建築面積約85,116平方呎。地下及一樓為餐廳，二樓至六樓為寫字樓，面積約11,536至13,168平方呎。

駱駝漆中心全幢市值11億 6年前曾叫價28.8億

翻查資料，鄧成波家族早於2014年以10.78億元買入上述駱駝漆中心全幢，並曾在2017年放售，當時意向價高達28.8億元，不過未獲承接。及後在2022年3月重新放售，叫價約13億至14億元，而在2023年4月份其叫價已降至11.2億元，於2024年初再次下調叫價至11億元。

觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢。

事實上，伯恩光學楊建文近年頻頻買入觀塘區物業，2024年以3,050萬元向鄧成波家族買入觀塘開源道工廈福昌大廈頂層單位，楊建文持有該大廈至少三層樓面。

另外，2024年4月以1.5億元買入鄧成波家族的觀塘開源道駱駝漆大廈地廠，該物業鄧成波家族持有持貨14年跌價59%，帳面蝕讓約2.16億元。

伯恩光學楊建文多次買入觀塘物業欲做大地主

楊建文近年亦大手買入觀塘區其他物業。當中包括收購開源道業發工業大廈1期、2期、年運工業大廈，並透過強拍統一業權，該三個工廈地盤佔地約5萬平方呎，擬合併重建為樓高39層甲廈，總樓面約72萬平方呎。楊建文亦曾向鄧成波家族以6,200萬元買入觀塘開源道63號福昌大廈1樓全層工廈

另外，楊建文亦買入多間觀塘商廈，包括寧晉中心多個單位，以及收購至少逾45.7%觀塘萬年工業大廈業權。