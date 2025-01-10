90後上車客料樓價觸底　1060萬購全．城滙3房、呎價1.26萬｜多圖

新一年樓市氣氛保持正面，買家陸續回流市場入市尋寶。荃灣全．城滙錄得新低價成交，一伙三房套累劈540萬元，最新以1,060萬元成交，呎價12,634元，創同類戶型單位歷來新低價。



中原地產高級區域營業經理陳文杰表示，上述成交單位為全．城滙5座低層E室，實用面積839平方呎，三房套房間隔，屬屋苑今年首宗成交。原業主早於2023年8月放盤，開價1,600萬元，期間業主因應市場環境轉變，多次下調叫價，累減540萬元，減幅達34%，最終以1,060萬元沽出，呎價12,634元，創同類單位歷來新低價。

90後上車客見減息周期展開、把握低位入市

而買家為「90後」上車客，見減息周期已展開，最近樓市成交增加，預料樓價很快觸底，故把握低位入市，心儀上址呎價僅約1.2萬元，平過舊樓，故馬上承接。

↓↓全．城滙5座低層E室↓↓

持貨8年帳蝕逾一球

至於，原業主於2017年以1,184.63萬元一手買入單位，持貨約8年，帳面蝕124.6萬元，單位貶值10.5%。