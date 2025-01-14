黃竹坑海盈山周四價單賣65伙　暫收逾1248票、超額約18倍

嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期海盈山，已步入現樓階段。項目周四起展開新一輪銷售，當中以價單形式賣第3號價單65伙， 另再招標22伙。



發展商表示，項目至今已有逾1,248個意向登記，以周四價單賣65伙計，超額約18倍。另外，現樓示範單位由開放以來至今已有逾5,000參觀人次。



價單賣65伙 主打兩房戶

該批價單發售單位屬第3號65伙，包括49伙兩房，16伙三房，實用面積由486至661平方呎，折實平均呎價21,845元。單位售價1,224.6萬元起，呎價24,953元起。扣除最高22%折扣優惠後，折實價由955.2萬元起，折實呎價由19,462元起。

入場單位為2B座6樓E室，實用面積488平方呎，兩房間隔，折實售價955.2萬元起，折實呎價由19,462元起。

較一年半前首批低22%

資料顯示，海盈山於2023年7月推出首批88伙單位，當時一房入場費為966.7萬元，折實平均呎價則為27,989元。以第3號價單單位65伙計，折實平均呎價21,845元，則較一年半前首批低22%。