周末新盤錄40宗　筲箕灣傲華周日再沽13伙　兩輪累售56伙

周末有新盤進行銷售，成交量上升。過去兩日（11日至12日）新盤市場錄得40宗成交，較上周的26宗上升54%。當中協成行旗下筲箕灣傲華於周日展開次輪銷售，即日沽出13伙，套現6,434.5萬元。



筲箕灣傲華於上周三進行首輪銷售後，於周日展開次輪推售55伙，最終即日沽出13伙，套現6,434.5萬元。

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，連同首批發售的單位計算，項目於短短五天合共售出56伙單位，套現約2.6億元，買家中自住及投資各佔半。

協成行筲箕灣新盤傲華銷售情況。

協成行筲箕灣新盤傲華。（盧翊銘攝）

北角皇都標沽3伙四房大宅、套現逾1.36億

新世界（0017）發展的北角皇都於周六率先推出12伙特色戶招標，最新成功沽出3伙，共套現逾1.36億元。售出的3伙單位均為四房戶型，成交價由3,101萬至5,327萬元，折合呎價3.4萬至3.5萬元。

當中有一組大手客斥資8,428萬元買入2伙大宅，包括32樓A1室，實用面積1,522平方呎，連同2個車位，售價5,327萬元，呎價約35,000元；以及32樓A2室，實用面積約886平方呎，同樣連2車位，售價3,101萬元，呎價約35,000元。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，項目最新加推1伙33樓B2單位，實用面積1,246平方呎，屬4房間隔，部署於下周三（15日）起招標。

北角皇都（資料圖片/蔡正邦攝）

北角皇都戲院。

洪水橋滙都周末再售8伙、全盤累售近9成

泛海集團（0129）旗下洪水橋滙都於周末兩日累售8伙。最新成交的單位包括滙都II第5座10樓A05室，實用面積444平方呎，兩房間隔，以476.57萬元售出，呎價約10,734元。同座8樓A09室，實用面積417方呎，同屬兩房間隔，亦獲買家以438.87萬元購入，呎價約10,525元。

集團執行董事關堡林表示，項目至今已經售出616伙，佔全盤可售單位近九成，套現金額突破30億元。