旭日黃金海灣·珀岸加推88伙 　折實均價10088元　入場費245.8萬

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸，今日（10日）加推第2號價單，涉及88伙，折實平均呎價10,088元，入場費245.8萬元。參考珀岸首張價單折實128伙，平均呎價為9,788元，即今次加推第2號價單折實平均呎價10,088元較首張貴3%。



加推88伙 折實平均呎價10,088元

是次加推88伙單位，涵蓋36伙星級開放式單位、17伙一房單位、28伙兩房單位，以及7伙三房單位，實用面積由307至655平方呎，折實售價245.8萬至707萬元，呎價由7,955元至11,878元。

入場單位為第2座5樓J室，屬星級開放式單位，實用面積309平方呎，扣除最高12%折扣優惠及6萬元「星級傢俬」折扣優惠後，折實售價245.8萬元，折實呎價7,955元。

↓↓第1A座18樓G室示範單位↓↓

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提供631伙 戶型涵蓋開放式至三房

黃金海灣第二期珀岸提供631伙 ，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由305至1,329平方呎。當中開放式305至311實用面積，佔72伙；一房實用面積304至318平方呎，佔166伙；兩房實用面積427至545平方呎，佔256伙

至於三房亦佔79伙，實用面積651至900平方呎，另設58伙特色戶，實用面積269至1,329平方呎。